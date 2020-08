Deyverson faz postagens misteriosas e agita torcida do Vasco nas redes Atacante, que está fora dos planos do Palmeiras, busca um novo clube

Fora dos planos do Palmeiras, o atacante Deyverson está em busca de um novo clube para atuar no restante da temporada. O jogador, que estava emprestado ao Getafe (ESP), não teve o empréstimo renovado com os espanhóis e voltou a treinar na Academia de Futebol do Alviverde nesta semana.

Após retornar da Espanha, Deyverson recebeu férias no mês de julho e voltou a treinar com o restante do elenco palmeirense nesta semana, mesmo fora dos planos da comissão técnica. Recentemente, a negociação com o Tiajin Teda, da China, fracassou.

Com isso, o jogador ainda busca definir o seu futuro e o próximo destino pode ser o Rio de Janeiro. Em rede social, Deyverson fez publicações misteriosas em caminho para a Cidade Maravilhosa, e animou a torcida do Vasco. Em maio, o atacante declarou ser vascaíno e que tinha o sonho de defender o clube do coração, durante entrevista à Fox Sports.

– Tenho sim o sonho de jogar no Vasco. Eu sempre falei para o meu empresário, que meu sonho seria um dia ter a honra de jogar no clube do meu coração, pelo qual tenho um grande carinho. Sou Vasco desde pequeno, eu e meu pai somos – disse o atacante na entrevista.

Outro motivo que animou os vascaínos é que o atacante também seguiu o Vasco no Instagram, aumentando os rumores sobre um possível acerto com o clube. O cruzmaltino segue em busca de reforçar o elenco para o Brasileirão e Sul-Americana, e recentemente renovou com o zagueiro Ricardo Graça e contratou o meia Carlinhos e o atacante Guilherme Parede. O LANCE! apurou que o lateral-esquerdo Neto Borges também está próximo do acordo.

Deyverson seguiu o Vasco no Instagram e publicou uma foto na estrada para o Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também