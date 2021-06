Deyverson faz o 1º em retorno e Palmeiras bate Juventude no Brasileiro

O Palmeiras levou a melhor sobre o Juventude no duelo alviverde desta quarta-feira (16), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A vitória por 3 a 0 levou o Verdão paulista aos sete pontos em quatro rodadas, na cola do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão gaúcho sofreu a segunda derrota em casa (e pelo mesmo placar) e segue sem vencer na volta à elite nacional após 13 anos.

TRÊS PONTOS!

No confronto entre alviverdes em Caxias do Sul, #DeuPorco Com gols de Deyverson, Breno Lopes e um gol contra do adversário, vencemos o Juventude pelo @Brasileirao!#AvantiPalestra #JUVxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/7agvanCoCO — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 17, 2021

Os primeiros 45 minutos foram de pouco futebol. A chance mais clara saiu dos pés de Deyverson. Aos 20 minutos, o atacante dominou na área, girou em cima do zagueiro Vitor Mendes e finalizou para defesa do goleiro Marcelo Carné. De resto, a etapa inicial foi marcada pelas lesões do lateral Alyson, do Juventude, e do zagueiro Luan, do Palmeiras, que tiveram de ser substituídos.

Por ironia, foi o atleta que substituiu Alyson que abriu o placar, só que para o Palmeiras. No segundo tempo, aos oito minutos, após escanteio pela esquerda, o lateral William Matheus se antecipou ao zagueiro palmeirense Renan, mas cabeceou no próprio gol. Os gaúchos tentaram sair ao ataque, mas os paulistas é que ampliaram. Aos 17 minutos, o meia Gustavo Scarpa cruzou e Deyverson, de cabeça, balançou as redes pela primeira vez na volta ao Verdão, após um ano e seis meses emprestado a Alavés e Getafe (ambos da Espanha).

Aos 30, também de cabeça, Matheus Peixoto teria descontado para o Juventude, mas a arbitragem viu falta do atacante e anulou o gol. Cinco minutos depois, novamente pelo alto, o Papo quase fez o primeiro em cabeçada do zagueiro Rafael Forster, que parou em boa defesa do goleiro Jailson no canto direito. No fim, o Palmeiras é que marcou mais um. Aos 41, o atacante Breno Lopes recebeu de Gustavo Scarpa e chutou de primeira, da entrada da área, mandando nas redes do ex-clube e definindo o placar na Serra Gaúcha.

Os dois alviverdes voltam a jogar neste domingo (20), pela quinta rodada da Série A. O Palmeiras enfrenta o América-MG no Allianz Parque, em São Paulo, às 11h (horário de Brasília). Mais tarde, às 20h30, tem Juventude e Sport no Jaconi.

