Deyverson deixa Atlético-MG e desembarca no Nordeste para assinar com Fortaleza: ‘Estou pronto’

O centroavante Deyverson desembarcou nesta sexta-feira na capital cearense disposto a escrever um novo capítulo em sua carreira. O jogador, que perdeu espaço no Atlético-MG com as chegadas de Júnior Santos e Rony, foi recebido por um grupo de torcedores, tirou foto e até se exibiu com a camisa do novo clube, o Fortaleza.

Mesmo em alta em Belo Horizonte pela sintonia com a torcida atleticana em sua curta passagem, o polêmico centroavante optou pela rescisão com a agremiação mineira por enxergar, na nova equipe, mais chances de estar em campo e ser titular.

“Estou feliz, animado, mais um capítulo na minha historia. Vai ser muito importante. Minha esposa está feliz, ela adora uma praia também. E estou chegando em um clube de uma grandeza enorme. Conheço muitos jogadores aqui. Tem o Breno Lopes, o Diogo Barbosa, o Marinho, o David Luiz e outros”, afirmou.

No saguão, Deyverson recebeu a camisa 18, foi bastante receptivo e disse estar ansioso para estrear. “É um clube de uma grandeza enorme. Tenho certeza de que vou ter coisas boas pela frente. Já joguei contra muitas vezes e sei a explosão que é essa torcida”, comentou o atacante.

Deyverson chega em meio a um momento de instabilidade da equipe. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda obteve apenas duas vitórias nos últimos dez compromissos, amargou seis derrotas e contabilizou dois empates. A perda do título estadual para o Ceará ajudou a tornar mais tenso o clima entre jogadores e torcida.

Na Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu apenas um dos últimos cinco confrontos e ocupa quarta colocação no Grupo A. Essa fase ruim provocou protestos por parte da torcida. No aeroporto, o atacante foi questionado se estaria em condições de estar em campo na estreia da equipe, diante do Fluminense, neste sábado. “Estou sim. Com certeza. Vinha treinando e jogando pelo Atlético-MG e estou pronto para jogar”, disse o atleta.

Nesta tentativa de formar um elenco competitivo para o Nacional, o clube apresentou, nesta quinta-feira, o atacante Allanzinho. Artilheiro do Campeonato Cearense, o jogador de 24 anos foi contratado junto ao Ferroviário e assinou vínculo até dezembro de 2027.