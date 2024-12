Deyverson chora após derrota do Atlético-MG e faz oração com torcida: ‘Não desista’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 13:52 Para compartilhar:

O atacante Deyverson deixou o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, aos prantos após nova derrota do Atlético-MG, desta vez, para o Vasco, por 2 a 0, o que resultou na demissão do técnico Gabriel Milito. O atleta usou as redes sociais para fazer uma oração com a torcida.

“Passando aqui para deixar uma palavra que talvez possa impactar no seu coração para que você possa ver a vida de outra forma. Glorificar Deus na conquista é muito fácil. Difícil é louvar o nome do Senhor nas derrotas. Por mais que você não vença todas etapas da sua vida, isso não quer dizer que você é um fracasso… Não desista, persevere pelos seus sonhos. Deus está contigo”, disse o atacante, que reforçou na legenda.

“Deus é contigo em todos os momentos da sua vida, na vitória ou na derrota (Deus é Deus, amém)”, completou o jogador, que mostrou estar um pouco abalado com as recentes derrotas do Atlético-MG na temporada, a principal delas na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e na decisão da Copa Libertadores, frente ao Botafogo.

Já Gustavo Scarpa foi a público falar sobre a saída do treinador e chamou a responsabilidade para os jogadores. “A gente não fez nossa parte e a gente divide demais essa responsabilidade com ele. Temos uma parcela muito grande de tudo que a gente vem apresentando dentro de campo. A gente tem uma final domingo contra o (Athletico) Paranaense e vamos fazer de tudo para ganhar o jogo”, disse o meia, que passou em branco nas finais.

“É difícil achar explicação nesse momento, tudo que eu falar aqui não será suficiente para dar explicação. A gente não está desempenhando, não estamos jogando bem, o que estamos jogando não tem sido suficiente, responsabilidade nossa. Mais do que nunca hora de ser homem, ser profissional e cada um assumir sua parte”, finalizou.

Sem a vaga na Libertadores do ano que vem, o que deve afetar as finanças do clube, o Atlético-MG se despede da temporada neste domingo, às 16h, diante do Athletico-PR, na Arena MRV.