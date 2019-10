Deyverson admite dificuldade, mas ainda acredita em título do Palmeiras

O Palmeiras está a dez pontos do líder Flamengo, mas ainda pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é esse o pensamento do atacante Deyverson, que também admitiu a dificuldade de tirar a diferença nas últimas 11 rodadas da competição.

“Dez pontos são muita coisa, mas acreditamos na equipe que temos, com grandes jogadores. Temos que continuar trabalhando forte, não é impossível”, afirmou Deyverson.

A distância aumentou na última rodada, quando o Palmeiras empatou com o Athletico-PR na Arena da Baixada e viu o Flamengo vencer o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida em Curitiba, o atacante Dudu também já havia falado sobre a dificuldade de tirar a diferença.

A campanha do Palmeiras não é ruim no Brasileirão. O time tem 66,6% de aproveitamento dos pontos. Só que o Flamengo embalou uma sequência impressionante de 13 vitórias em 14 partidas e tem desempenho de 79%.

O Palmeiras está em segundo lugar, com 54 pontos, e o Flamengo ocupa a liderança, com 64. O time alviverde tem a semana livre para treinar e volta a campo no domingo, contra o lanterna Avaí, fora de casa. Já a equipe carioca receberá o CSA, no domingo.