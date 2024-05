Dexco tem prejuízo líquido de R$ 35,1 mi no 1º trimestre, revertendo lucro de R$ 154,3 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 21:58 Para compartilhar:

A Dexco – fabricante de louças e metais sanitários, revestimentos cerâmicos, painéis de madeira e celulose – teve prejuízo líquido de R$ 35,1 milhões no primeiro trimestre de 2024, revertendo lucro líquido de R$ 154,3 milhões no mesmo período do ano passado.

Por sua vez, o lucro líquido recorrente foi de R$ 26,9 milhões, recuo de 75,3% na mesma base de comparação. O critério ‘recorrente’ exclui efeitos sem impacto direto no caixa, como a variação do valor justo dos ativos biológicos, além de eventos considerados extraordinários.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado e recorrente atingiu 441,7 milhões, alta de 25,8%. A margem Ebitda ajustado cresceu 2,3 pontos porcentuais, para 22,8%.

A receita líquida consolidada totalizou R$ 1,935 bilhão, aumento de 13,1%. De acordo com a companhia, em release de resultados divulgado há pouco, o crescimento é resultado da melhora em todas as divisões, “em especial na Madeira suportada pelo desempenho sólido do segmento de painéis somados aos negócios florestais”. Na divisão de Acabamentos, a evolução foi favorecida pela melhora de mix em Metais e Louças junto ao avanço de participação de mercado em Revestimentos e seu impacto em volume.

O custo dos produtos vendidos foi a R$ 1,139 bilhão, 8% maior que um ano antes, devido ao “aumento dos volumes expedidos de painéis e Revestimentos somado à venda de um mix mais nobre na divisão de Metais e Louça”, explicou a companhia.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 157,3 milhões, montante 15,1% menor na mesma base de comparação anual, favorecida principalmente pelo melhor rendimento de aplicações, frente à elevação da posição em caixa.

Já a dívida líquida encerrou março em R$ 4,922 bilhões, R$ 586 milhões a mais que o verificado em dezembro de 2023. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida/Ebitda Ajustado e Recorrente) encerrou o período em 3,32 vezes, aumento de 0,21 ponto frente ao trimestre imediatamente anterior.