Dexco suspende temporariamente operações na unidade de Taquari, no RS

Estadão Conteúdo 06/05/2024 - 21:21

A Dexco informou que suspendeu temporariamente as atividades de suas operações de painéis e florestal da unidade de Taquari (RS) desde sábado, 4 de maio, em razão de evento climático extremo que acomete o Rio Grande do Sul desde a última terça-feira, 30 de abril.

Segundo a companhia, nenhum ativo industrial ou florestal da Dexco foi afetado pelas chuvas, contudo o abastecimento de insumos e o transporte de produtos estão impactados pela situação das estradas.

“A Dexco está atenta à situação do Estado e contribuindo com a comunidade de Taquari e, em especial, com os seus colaboradores, reforçando que todos os cuidados com a segurança estão sendo tomados”, informou a empresa.