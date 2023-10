‘Devo a você a minha vida’, diz namorada de brasileiro encontrado morto em Israel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 9:22 Compartilhe

Rafaela Treistman publicou na manhã desta terça-feira, 10, uma homenagem ao namorado, Ranani Glazer, de 24 anos. O jovem brasileiro foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 9, em Israel. Ele estava desaparecido após o grupo islâmico Hamas atacar a festa de música eletrônica “Universo Paralelo”.

O festival aconteceu no sábado, 7, a menos de cinco quilômetros da fronteira entre Israel e Faixa de Gaza e foi um dos alvos dos ataques realizados pelo Hamas.

Ranani estava no evento com a namorada e um amigo. Assim que teve início a investida do grupo islâmico, os três fugiram em busca de um abrigo e se alocaram em um bunker nas proximidades.

Depois de algumas horas, Rafaela foi resgatada pelas forças de segurança, mas não conseguiu encontrar o namorado.

Por meio de uma publicação no Instagram, ela afirmou que o jovem brasileiro a protegeu quando eles estavam prestes a morrer. “Você não falhou em me acolher e me acalmar. Eu devo a você a minha vida. Se tem um herói nessa história toda, é você, meu amor”, acrescentou.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tomou conhecimento sobre a morte do rapaz. “Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, finalizou.

