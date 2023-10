Devido às chuvas Tecon Imbituba recebe embarcações destinadas a Navegantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 14:20 Compartilhe

São Paulo, 13 – O Tecon Imbituba, terminal de contêineres administrado pela Santos Brasil em Imbituba (SC), está recebendo desde o último dia 6 navios inicialmente

destinados ao Porto de Navegantes (SC). Em nota, a Santos Brasil lembra que Navegantes teve o canal de acesso ao porto fechado na semana passada em razão das fortes chuvas. “Havia 31 manobras previstas até domingo, 7, e todas foram canceladas em decorrência do mau tempo”, informou.

Conforme a nota, na sexta-feira, 6 o Tecon Imbituba realizou a primeira operação extra: uma embarcação vinda da Europa com destino inicialmente previsto para Navegantes. Na segunda-feira, 9, atracou no terminal de Imbituba uma embarcação proveniente da Ásia.

Os dois navios movimentaram aproximadamente 2.200 TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) cada; e, na quarta-feira, 11, o Tecon recebeu um navio que opera no serviço do Mediterrâneo. Já na quinta-feira, 12, aconteceu uma operação de cabotagem.

“Por sua localização abrigada e estratégica com águas profundas, infraestrutura e equipamentos de grande porte, o Tecom Imbituba dispõe de capacidade adicional para atender demandas extraordinárias, minimizando o impacto das chuvas nas operações de contêineres e logística da região”, disse na nota o diretor Comercial de Operações Portuárias da Santos Brasil, Danilo Ramos.

No segundo trimestre deste ano, o terminal movimentou 14.614 contêineres, 9,7% mais comparado a igual período do ano passado, O fluxo de cabotagem respondeu por 93,8% do total movimentado no terminal. Já o fluxo de longo curso representou 6,2% do total operado no trimestre.

