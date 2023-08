Devido à operação padrão dos servidores, BC não divulga parciais do setor externo de agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 9:00 Compartilhe

Assim como ocorreu no mês passado, devido à operação padrão dos servidores do órgão, o Banco Central não divulgou nesta sexta-feira, 25, nenhuma estatística parcial de agosto sobre o setor externo.

“Em decorrência da operação padrão dos servidores do BCB, não estão disponíveis as parciais do mercado de câmbio contratado e de contas selecionadas do balanço de pagamentos, referentes a agosto de 2023”, informou o BC.

Em julho, o Ministério da Gestão e Inovação anunciou a autorização de concurso para a contratação de 100 novos analistas – servidores de nível superior – para o BC. Os funcionários da instituição, no entanto, insistem na reestruturação da carreira antes de novas contratações.

No começo do mês passado, a ministra da Gestão, Esther Dweck, adiantou ao Estadão/Broadcast que a carreira não deve ter uma reestruturação no curto prazo. “No caso do BC, não tem questão de reestruturação, sinceramente. Eles querem aumento, como todo mundo, e um bônus como o da Receita. O BC é uma carreira que não se compara com as carreiras que realmente precisam de reestruturação. O BC está muito próximo de outras carreiras que já são bem estruturadas”, afirmou a ministra, na ocasião.

