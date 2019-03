Devido a fortes chuvas, capital paulista está em estado de atenção

As fortes chuvas na cidade de São Paulo hoje (9) causaram desabamentos, queda de árvores e enchentes. Com isso, toda a capital paulista está em estado de atenção, desde as 17h55.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre meia-noite e 18h05, foram registrados seis desabamentos, 43 quedas de árvores e 3 pontos de enchentes.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência Climática (CGC), órgão da Prefeitura de São Paulo, há estado de atenção para alagamentos na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Centro, Marginal Tietê, Zona Oeste, Marginal Pinheiros e Zona Sudeste.

Segundo o CGC, as chuvas estão ganhando força e se deslocando na região de Santo Amaro e Cidade Ademar, na Zona Sul. “Essas áreas de instabilidade são formadas pela combinação de calor e grande disponibilidade de umidade. As precipitações variam de intensidade e possuem deslocamento lento, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos”, diz o CGC.

As orientações do CGC são: evitar transitar em ruas alagadas; se a chuva causou inundações, não se aventurar a enfrentar correntezas; ficar em lugar seguro e se precisar, pedir ajuda; manter-se longe da rede elétrica; não parar debaixo de árvores; abrigar-se em casas e prédios; além de planejar viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

Para obter informações sobre vias bloqueadas, a sugestão do CGC é ligar para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou pelo site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Próximos dias

De acordo com o CGC, a propagação de uma frente fria pelo oceano, afastado do continente e na altura do litoral paulista, muda a direção dos ventos no domingo (10). Por isso, a temperatura máxima não deve passar dos 27°C e mais chuvas são esperadas ao longo do domingo.

Na segunda-feira (11), o sistema frontal se afasta para o litoral fluminense. No entanto, os ventos úmidos que sopram do mar formam muita nebulosidade em toda a faixa leste paulista. A chuva leve e os chuviscos serão ocasionais. Os termômetros oscilam entre 18°C e 24°C.