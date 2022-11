‘Deveria ser interditada’, dispara Sônia Abrão sobre Simaria

“Simaria deveria ser interditada no sentido de dar entrevista. Toda entrevista da Simaria é um desastre. Cala a boca Simaria, o palavreado é de quinta, eu fico com pena da Simaria”, disparou a apresentadora.

“Só se ela tiver um bilau e a gente não está sabendo. Foi lamentável, ao falar que a barriga dela não aceita comida de pobre, não dá para elogiar nem passar pano em coisa nenhuma não”.

“Estamos em um país com 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, a situação é séria, ela já viveu esse drama e agora falando que a barriga não aceita comida de pobre, é de um mau gosto total”, finalizou Abrão.

Vale lembrar que Simaria ainda cometeu preconceito contra pessoas com nanismo no podcast. Na ocasião, a artista negou os rumores de que teria se relacionado com seu cunhado, o empresário Kaká Diniz, marido de sua irmã Simone.

“Eu sou uma mulher decente, séria, as injustiças que plantaram sobre mim. Teve um que não soube nem mentir, foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido da irmã. Gosto de homem alto, não gosto de anão. Me respeite, Brasil, respeite minha história, meu caráter, é de uma vergonha. Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda”, declarou a artista na atração.

Nanismo é uma condição genética em que o crescimento esquelético da pessoa é afetado, provocando uma estatura menor do que a média das pessoas.