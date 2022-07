‘Deveria criar um Onlyfans’, diz Bruno Gagliasso ao alfinetar Bolsonaro

Bruno Gagliasso, que sempre usa as suas redes sociais para falar sobre política, nesta sexta-feira (15), resolveu dar uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao fazer uma publicação no Twitter, o ator sugeriu que o chefe de Estado deveria criar uma conta no Onlyfans, plataforma paga de conteúdo adulto.

“Acho que o presidente deveria ter um Onlyfans, porque o tanto de gente que paga para ver é impressionante…”, escreveu Gagliasso no microblog.

Ao participar da estreia do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado pela sua esposa, Giovanna Ewbank, junto com a atriz Fernanda Paes Leme, o artista, que é petista declarado, revelou que presenteou seus amigos com toalhas com o rosto do ex-presidente e candidato Luis Inácio Lula da Silva, Lula (PT).

“Comprei 20 toalhas. Pode levar que tem mais em casa”, disse Bruno na ocasião.

Veja abaixo a publicação de Bruno Gagliasso: