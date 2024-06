Devendo e luxando: Naldo Benny tem dívidas de quase R$ 240 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2024 - 10:53 Para compartilhar:

Ostentando roupas de grife, carros e relógios de luxo ao lado da esposa, a ex-dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida por Mulher Moranguinho, o cantor Naldo Benny tem dívidas em seu nome que somadas chegam ao valor de R$ 235.511,00.

De acordo com publicação do jornal EXTRA, o artista tem um débito no valor de R$ 164.899 desde 2019. A dívida é de dois ações judiciais em seu nome. Outra pendência de Naldo, de natureza da Justiça do trabalho, gira em torno de R$ 59.366. O cantor tem ainda dois outros protestos no valor de R$ 7.329 e R$ 3.917.

+ Após ter embate cancelado, Naldo pede R$ 600 mil por luta com Popó: ‘Não tenho medo’

Entre os itens que ele mostrou recentemente nas suas redes sociais estão um look da Louis Vuitton que chega a R$ 31 mil, um relógio rolex, de R$ 250 mil, uma Lamborghini Huracán que custa cerca de R$ 4,5 milhões e também uma Porsche Boxster amarelo, avaliado em cerca de R$ 360 mil.