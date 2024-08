Devemos fazer revisão de crescimento hoje projetado em 2,5%, avalia Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 21:00 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta terça-feira, 27, que a equipe econômica deve revisar a projeção atual de crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. “Nós estamos aí no segundo ano de crescimento, já com alguns bancos projetando mais de 3% de crescimento para este ano”, disse Haddad durante participação, por videoconferência, na conferência anual do Santander.

Após reiterar o compromisso com as metas fiscais, o ministro ressaltou ainda que o trabalho do governo em direção à melhora das contas públicas permitirá um horizonte “mais benéfico” para a economia brasileira no médio e longo prazo, ainda que os juros possam continuar em terreno restritivo por mais algum tempo.