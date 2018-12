‘Devemos defender os direitos humanos’, diz Prada

LONDRES, 14 DEZ (ANSA) – “Penso que todos nós que trabalhamos na moda devemos assumir a responsabilidade de defender a liberdade e os direitos humanos, que neste momento estão em perigo”, declarou a italiana Miuccia Prada, em ocasião da premiação organizada pelo British Fashion Council na última segunda-feira (10).

A estilista recebeu, pelas mãos da atriz Uma Thurman e do diretor Steve McQueen, o prêmio de “Outstanding Achievement Award”, pela sua contribuição com a indústria mundial da moda. O evento, realizado no Royal Albert Hall, concedeu também a Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da maison italiana Valentino, o prêmio de “Designer do ano”. (ANSA)