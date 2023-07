Deutsche Bank tem queda no lucro do 2º trimestre e anuncia plano de recomprar ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 7:08 Compartilhe

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, anunciou nesta quarta-feira, 26, que teve lucro líquido atribuível a acionistas de 763 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, menor do que o ganho de 1,05 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado.

O banco atribuiu a queda no lucro a despesas não ligadas a juros, que aumentaram 15% na comparação anual, a 5,6 bilhões de euros. A receita, por outro lado, teve expansão anual de 11% no trimestre, a 7,41 bilhões de euros.

O Deutsche Bank informou também que, a partir do mês que vem, pretende começar a retomar recompras de ações, que deverão somar até 450 milhões de euros até o fim do ano, valor cerca de 50% maior do que o do ano passado.

Por volta das 4h15 (de Brasília), a ação do Deutsche Bank tinha leve baixa de 0,30% na Bolsa de Frankfurt. Fonte: Dow Jones Newswires.

