Deutsche Bank tem prejuízo maior do que o esperado no 4º trimestre

O Deutsche Bank anunciou nesta quinta-feira que teve prejuízo líquido de 1,48 bilhão de euros (US$ 1,63 bilhão) no quarto trimestre de 2019, sua terceira perda trimestral consecutiva. No mesmo período de 2018, o maior banco da Alemanha registrou prejuízo de 409 milhões de euros. A perda atribuível a acionistas entre outubro e dezembro foi de 1,6 bilhão de euros. A receita caiu 4% na mesma comparação, a 5,35 bilhões de euros.

O prejuízo atribuível superou o consenso de analistas, de 1,04 bilhão de euros, mas a receita também ficou um pouco acima da previsão, de 5,3 bilhões de euros, segundo pesquisa fornecida pelo próprio Deutsche.

Em 2019, o Deutsche acumulou prejuízo de 5,27 bilhões de euros, seu quarto resultado negativo em cinco anos, com queda de 8% na receita, a 23,17 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.