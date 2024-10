Deutsche Bank perde disputa judicial contra acionistas do Postbank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 10:19 Para compartilhar:

O Deutsche Bank perdeu nesta quarta-feira, 23, uma disputa judicial contra alguns acionistas do Postbank que argumentavam que o banco alemão os havia pago de maneira insuficiente quando assumiu o concorrente, em 2010. Um tribunal regional superior de Colônia, na Alemanha, decidiu que o Deutsche Bank deve arcar com a diferença entre os 57,25 euros por ação que pagou por uma participação de 30% no Postbank em 2008 e o preço de aquisição de 25 euros por ação que ofereceu em 2010.

O banco alemão disse que se considerava “totalmente protegido”, já que registrou provisões cobrindo todas as reivindicações pendentes.

“O Tribunal não permitiu um novo recurso ao Tribunal Federal Alemão. O Deutsche Bank avaliará se deve apresentar uma reclamação de não admissão após receber a justificativa por escrito para a decisão”, disse um porta-voz do banco.

Às 9h47 (de Brasília), a ação do Deutsche Bank, que divulgou balanço mais cedo, recuava 1,4% na Bolsa de Frankfurt, mas chegou a operar em queda de quase 2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires