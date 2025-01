Deutsche Bank lucra menos que o esperado no 4º trimestre, mas supera previsão de receita

O Deutsche Bank anunciou nesta quinta-feira, 30, que teve lucro após impostos de 337 milhões de euros no quarto trimestre de 2024, bem menor do que o ganho de 1,43 bilhão de euros apurado em igual período do ano anterior. A receita do maior banco da Alemanha, por outro lado, aumentou 8,4% na mesma comparação, a 7,22 bilhões de euros.

O resultado de lucro após impostos ficou abaixo das expectativas de analistas consultados pelo próprio banco, de 573 milhões de euros, mas a receita superou o consenso, de 7,14 bilhões de euros.

Em balanço trimestral, o Deutsche Bank também informou que lançou uma recompra de ações de 750 milhões de euros e que irá declarar dividendo de 0,68 euro por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.