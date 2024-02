Deutsche Bank lucra menos no 4º trimestre, mas eleva dividendo e anuncia recompra de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 7:13 Para compartilhar:

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, anunciou nesta quinta-feira, 1, que teve lucro líquido de 1,26 bilhão de euros no quarto trimestre de 2023, menor do que o ganho de 1,95 bilhão de euros apurado em igual período de 2022. A receita, por outro lado, teve expansão anual de 5% no trimestre, a 6,66 bilhões de euros.

Apesar da queda no lucro, o Deutsche Bank elevou seu dividendo anual para 0,45 euro por ação, de 0,30 euro por ação em 2022. Além disso, revelou planos de recomprar 675 milhões de euros em ações no primeiro semestre de 2024. O banco alemão também anunciou que pretende cortar cerca de 3.500 empregos, como parte de um programa de eficiência que visa gerar economia de 2,5 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

