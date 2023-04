Deutsche Bank comprará banco de investimentos Numis por US$ 512,5 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2023 - 15:43 Compartilhe

O Deutsche Bank concordou nesta sexta-feira, 28, em comprar o banco de investimentos Numis, listado em Londres, por 410 milhões de libras (US$ 512,5 milhões), como parte de um plano para expandir a presença do banco alemão no segmento de clientes corporativos do Reino Unido. Sob o acordo, os acionistas da Numis receberão 3,50 libras por cada ação detida. O preço é um prêmio de 72% em relação ao preço de fechamento da ação de 2,04 libras na quinta-feira.

O preço da oferta inclui um dividendo intermediário de 0,06 libras por ação declarado para o semestre encerrado em 31 de março e um dividendo extra de 0,05 libras por ação que será pago quando o negócio entrar em vigor.







As ações da Numis saltaram com a notícia no início do pregão de sexta-feira, e terminaram avançando 67,16%.

O Deutsche Bank disse que o acordo permitirá que ele acelere sua estratégia de ‘Global Hausbank’, desbloqueando um envolvimento muito mais profundo com o segmento de clientes corporativos no Reino Unido e permitindo que ele se torne um fornecedor líder para mais de 170 clientes corporativos para seus serviços financeiros abrangentes e necessidades de assessoria.

A expectativa é que o acordo seja concluído no quarto trimestre deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

