‘Deus não procura seguidores superficiais’, afirma Papa

CIDADE DO VATICANO, 14 JAN (ANSA) – O papa Francisco afirmou neste domingo (14) que Deus não procura por “seguidores superficiais”.

O líder da Igreja Católica, que celebrou o tradicional Angelus, destacou a importância dos fiéis “se questionarem e se deixarem ser desafiados pela Palavra do Senhor”.

“A fé não é uma teoria, mas um encontro, é ver onde o Senhor vive e habita com Ele. Vamos recordar do nosso primeiro encontro com o Senhor”, disse o religioso.

“Vamos nos perguntar: ainda somos discípulos apaixonados e procuramos o Senhor ou estabelecemos uma fé feita de hábitos?”, questionou.

Além de afirmar que a guerra é um “crime contra a humanidade”, o pontífice rezou pelas vítimas de um deslizamento de terra ocorrido na Colômbia. (ANSA).

