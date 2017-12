‘Deus fez você do filé mignon de Adão’, diz letra de nova música de Luan Santana

Novo lançamento de Luan Santana, a música “Check In”, divulgada na sexta-feira, 8, está provocando reações diversas entre os fãs do cantor. Na letra, a origem de “sua amada” é comparada à de uma mulher comum: “Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon”, canta um inspirado Luan depois do primeiro refrão.

As reações estão variando entre críticas negativas e comentários engraçados de quem achou a música inusitada. A canção sai do tom sertanejo e tem um conceito mais pop que o último clipe de sucesso do cantor, “Acordando o Prédio”.

“O que aconteceu com o Luan Santana q lançou do nada na música nova q a menina era feita de filé mignon??? Tipo aquelas cantadas de pedreiro bizarra, ri desesperadamente pq sinceramente n deu”, escreveu, no Twitter, um usuário.