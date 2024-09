‘Deus escreveu certo por ervilhas tortas’: a trajetória de Juscelino Pereira do sonho com ervilhas ao Renomado restaurante Piselli

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 05/09/2024 - 18:04 Para compartilhar:

Já ouviu falar que Deus escreve certo por linhas tortas? No papo de hoje são as ‘ervilhas tortas” o tema central. Mara Ferraz recebe no PodMais desta semana o empresário e restaurateur Juscelino Pereira, dono do renomado italiano ‘Piselli’, contemplado no Guia Michelin.

Juscelino traz à conversa sua trajetória desde o começo no interior de São Paulo, até seu sucesso na cidade grande, onde começou como chapeiro em uma lanchonete na Zona Norte da cidade, depois de uma frustrada tentativa como agricultor. Ainda como chapeiro, o menino de sorriso único e simplicidade ímpar constatou : “Eu comecei a gostar de atender, de servir. Cresci vendo minha vó querendo agradar as pessoas, levei um pouco desse lado”.

Com o tempo passou a integrar a equipe de alguns restaurantes que faziam parte do circuito da elite nos anos 80 e 90, dentre eles o aclamado “Fasano”. Foi ali que Pereira se viu instigado a abrir o seu próprio negócio.

Ao longo de toda conversa, Juscelino traz em perspectiva como a vida acontece principalmente no processo, e não só nos bons resultados. Mostrando que o foco e a persistência andam ao lado de um bom empreendedor! Isso sem falar no poder do sonho…

Assista a este episódio completo no Youtube!