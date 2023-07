Detonado por aparência, saiba como está Alexandre Slaviero e outros ex-galãs de ‘Malhação’

Na Globo, Slaviero trabalhou durante 12 anos, e teve seu último papel na novela ‘Em Família’ (2014).

Ex-galãs de ‘Malhação’

André Marques

Entre 1998 e 1999, o apresentador e DJ André Marques deu vida ao protagonista Mocotó de ‘Malhação’.

Bruno Ferrari

O ator Bruno Ferrari interpretou Carlos Eduardo em 2004.

Caio Castro

Caio Castro se tornou protagonista do folhetim após ganhar o concurso Casal Malhação no programa ‘Caldeirão do Huck’, em 2007. Ao vencer a competição, o ator ganhou o papel de Bruno em 2008 e permaneceu na atração por três anos e meio.

Cauã Reymond

Em 2002, Cauã Reymond estreou na TV interpretando o personagem Mau-Mau em ‘Malhação’. O ator permaneceu na atração até 2004, quando aceitou o papel de Thor na novela ‘Da Cor do Pecado’.

Claudio Heinrich

O ator Claudio Heinrich entrou para o elenco de ‘Malhação’ em 1996 como o personagem Dado. Ele ficou na novela até 1998.





Dado Dolabella

Dado Dolabella estreou na TV em 2001 como o conquistador Robson de ‘Malhação’.

Fiuk

Na décima sétima temporada de ‘Malhação’, Fiuk estreou na atuação interpretando Bernardo.

Guilherme Berenguer

O ator Guilherme Berenguer deu vida ao protagonista Gustavo em ‘Malhação’ (2004).

Iran Malfitano

Iran Malfitano começou sua carreira em 2001 interpretando Guilherme em ‘Malhação’.

Jonatas Faro

Em 2008, o ator Jonatas Faro estreou em ‘Malhação’ como Peralta, permanecendo na atração por dois anos