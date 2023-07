Detonada por Xuxa, ex-empresária e madrinha de Sasha: Conheça Marlene Mattos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/07/2023 - 14:08 Compartilhe

Não se fala em outra coisa nesta semana a não ser sobre a relação polêmica entre Xuxa e sua ex-empresária, Marlene Mattos, que se reencontraram pela primeira vez em 19 anos na gravação do documentário da eterna Rainha dos Baixinhos, que estreou na quinta-feira (13), no Globoplay.

Em algumas entrevistas que deu na mídia para falar sobre o projeto, Xuxa detonou Marlene, ao relembrar da época em que trabalhou com a empresária.

“As pessoas gostam de falar de um abusador bacana. Eu sofri um abuso psicológico, de poder, de confiança, que veio dela (Marlene). Eu vendo ela falando, eu reencontrando, eu reafirmei isso. Eu sei que a minha história tem mais do que isso. Eu não queria que as pessoas vissem só isso, só esse olhar”, disse a loira no programa ‘Mais Você’, da TV Globo.

Além de Xuxa, outra famosa também criticou Marlene Mattos. No primeiro episódio do documentário, a atriz Leticia Spiller relembrou a época que foi paquita no programa “Xou da Xuxa” (1989).

“A Marlene me apavorava um pouco. Ela falava: ‘você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás”, disse Spiller.

Detonada por Xuxa, ex-empresária e madrinha de Sasha: a IstoÉ Gente foi procurar saber mais sobre Marlene Mattos e te conta tudo abaixo. Confira!

Quem é Marlene Mattos?

Atualmente com 73 anos, Marlene Mattos veio do Maranhão para o Rio de Janeiro na adolescência. Em 1983, ela começou a trabalhar na TV Manchete onde conheceu Xuxa e se tornaram inseparáveis. A amizade entre as duas foi tão forte que Mattos recebeu o convite para ser madrinha de Sasha, filha única da eterna Rainha dos Baixinhos.

De 1987 até 1992, Xuxa teve seu programa infantil “Xou da Xuxa” dirigido pela própria Marlene na TV Globo. Ela ainda dirigiu outros programas na emissora como “Xuxa Park”, “Planeta Xuxa”, “Mais Você” (2001) e “Jovens Tardes” (2002). Marlene também era empresária da loira.

Vida de Marlene após rompimento com Xuxa

O rompimento profissional e pessoal com Xuxa aconteceu em 2003. A partir daí Marlene Mattos abriu uma agência para gerenciar a carreira de outros artistas, como as jogadoras de Vôlei Virna e Leila, o ex-BBB Kléber Bambam, o ex-jogador de futebol Kaká, entre outros.

Em 1993, a ex-empresária de Meneghel foi uma das responsáveis por trazer Michael Jackson para o Brasil com a “Dangerous Tour”.

Mattos também foi diretora criativa na Band, e trabalhou em diversos outros veículos de notícias como: Rádio Globo, Rede TV!, Record, SBT, e TV da Gente.

Patrimônio milionário

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, em 2003, Marlene Mattos chegou a ter um patrimônio avaliado em US$ 20 milhões (aproximadamente R$300 milhões).

