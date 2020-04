Vídeo: Detido no Paraguai, Ronaldinho aparece em live do grupo Revelação

A prisão domiciliar de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai não o impediu de participar de uma live show do grupo Revelação, nesta quarta-feira (15). A participação surpresa do ex-jogador movimentou as redes sociais.

No vídeo, não é possível ouvir o que Ronaldinho fala. Ele aparece mandando beijos e acenando enquanto um dos integrantes da banda afirma “esse é o cara, esse driblou até o coronavírus”.

O ex-atleta está em prisão domiciliar em Assunção em um hotel de luxo. Ronaldinho tem feito videochamadas para manter contato com familiares e amigos. Ele foi preso por tentar entrar no país com documentos falsos.