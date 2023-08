Detido na Alemanha suspeito de vender componentes de drones para Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 9:47 Compartilhe

Um suspeito teuto-russo foi detido na Alemanha por vender para a Rússia componentes eletrônicos usados pelo Exército, sobretudo, para drones atualmente estacionados por Moscou na Ucrânia, anunciou a Procuradoria Federal nesta terça-feira (29).

O suspeito, identificado como Waldemar W., teria exportado componentes, em 26 ocasiões – entre janeiro de 2020 e março de 2023 -, para uma empresa russa que fabrica material militar, incluindo o drone “Orlan 10”, segundo comunicado da Procuradoria, com sede em Karlsruhe.

Os componentes fornecidos pelo acusado costumam ser usados para este tipo de drones e estão, portanto, incluídos no embargo da União Europeia (UE) já decretado depois da anexação da Crimeia por Moscou em 2014.

Os componentes estavam destinados a duas empresas civis de fachada, com sede na Rússia, que os enviava para os fabricantes de equipamento militar.

Após a eclosão da guerra, o suspeito teria começado a enviar as mercadorias por outros destinos, como Dubai e Lituânia, com a ajuda de destinatários fictícios no exterior.

Os promotores estimaram o valor deste negócio em 715.000 euros (773.000 dólares, ou 3,8 milhões de reais na cotação atual).

