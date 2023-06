Detido em Barcelona, Daniel Alves diz que perdoa vítima de estupro: ‘Ainda não sei por que ela fez tudo isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 9:30 Compartilhe

Preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro, o lateral Daniel Alves conversou com o jornal “La Vanguardia” sobre a acusação de estupro e alegou que perdoa a suposta vítima pela denúncia.

“Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela (a suposta vítima) fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida”, disse Daniel.

O jogador também aproveitou a entrevista para dar detalhes sobre o ocorrido na boate Sutton. Segundo ele, se soubesse que a vítima o acusava por agressão sexual, ele teria ido até uma delegacia se explicar.

“Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer”, declarou.

Daniel Alves ainda explicou o motivo de ter decidido dar a entrevista após alguns meses detido em um presídio de Barcelona.

“Resolvi dar esta entrevista, a minha primeira desde que estou aqui, para que as pessoas saibam o que penso. Que conheçam a história pelo que vivi naquela manhã, naquele banheiro. Até agora, uma história muito assustadora de medo e terror foi contada, que não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com o que eu fiz. Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro só ela e eu sabemos”, completou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias