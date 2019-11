Deteriorado por eventos, campo do Canindé será reformado

Em vez de jogos, shows e festas. É assim que o estádio do Canindé tem sido utilizado principalmente nos últimos meses. O último compromisso da Portuguesa em seu campo foi em agosto, quando foi eliminada ainda na primeira fase da Copa Paulista. Os eventos e um problema na bomba de água fizeram o gramado ficar “desaparecer”. O que era verde agora está marrom.

O Canindé sediará a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Por isso, a Federação Paulista de Futebol (FPF) vistoriou o estádio e aprovou o plano de recuperação do gramado. A partir da próxima semana, a Portuguesa iniciará a irrigação e, se for necessário, o replantio em alguns pontos. Além da competição de base, o clube disputará a Série A2 do Campeonato Paulista a partir de janeiro. O planejamento é mandar todos os seus jogos no Canindé.

A Portuguesa tem sobrevivido com o aluguel do Canindé para eventos, porque tem cerca de R$ 350 milhões em dívidas e contas penhoradas pela Justiça. Com isso, o clube negocia com as empresas que utilizam o espaço em dinheiro em espécie. Os salários dos funcionários estão um mês atrasados.

O Canindé é constantemente procurado para sediar shows. No último sábado, por exemplo, o cantor americano Akon se apresentou no estádio. Há eventos marcados até o fim deste ano, algo que, de acordo com o clube, não prejudicará o trabalho de recuperação do campo.

As empresas que alugam o Canindé são obrigadas a colocar um piso chamado “easy floor”, que permite a ventilação do gramado. Ele é instalado na véspera do evento e retirado no dia seguinte. O clube alega que o principal problema para a deterioração do gramado foi que a bomba de água queimou e demorou para ser consertada.

Por causa dos cerca de 500 processos enfrentados pela Portuguesa na Justiça, o Canindé já foi diversas vezes a leilão, mas não chegou a ser arrematado.