Detentores de títulos do Credit Suisse processam a Suíça em tribunal de NY

Os detentores de títulos do Credit Suisse processaram a Suíça em um tribunal federal de Manhattan na quinta-feira, alegando que o país colocou os interesses nacionais acima da lei quando seus títulos foram anulados no resgate dos bancos no ano passado pelo UBS. A Suíça surpreendeu os mercados ao ordenar que 17 bilhões de dólares das chamadas obrigações AT1 do Credit Suisse fossem amortizadas antes de o UBS as comprar, subvertendo a prática habitual de os detentores de obrigações terem prioridade sobre os acionistas.

Os detentores dos títulos, desde fundos de dívida em dificuldades até gestores de fundos de pensão dos EUA e da Suíça, dizem que a redução foi desproporcionalmente punitiva.

A Suíça agiu como um político interessado, forçando o acordo, ignorando a multidão de outros potenciais compradores, alegou o processo. Sem quaisquer concorrentes, o UBS foi livre para definir o seu preço e ditar os termos da sua aquisição.

A ação legal de quinta-feira aumenta a aposta da Suíça na projeção de probidade financeira. Atrai investimento estrangeiro e os seus bancos gerem uma grande parte da riqueza mundial, devido à sua reputação de segurança, discrição e neutralidade. Ele ignorou as acusações de que os investidores foram enganados sobre como seria tratada a falência de um grande banco e de que as autoridades entregaram o Credit Suisse ao UBS a baixo custo.

O UBS registrou um lucro líquido recorde de US$ 29 bilhões no segundo trimestre de 2023, refletindo o preço arrasador de US$ 3,7 bilhões em ações que pagou pelo Credit Suisse. O processo de quinta-feira segue-se àqueles movidos no ano passado na Suíça, buscando reverter a decisão de redução.

Os fundos de investimento que impulsionam a ação argumentam que a imunidade soberana não deveria ser aplicada, porque os efeitos comerciais do plano de resgate da Suíça foram sentidos em Nova York.

Os títulos dos processantes foram compensados e mantidos por um depositário de títulos de Nova York, e a Suíça desenvolveu seus procedimentos para bancos falidos junto com os reguladores dos EUA e de Nova York, de acordo com o processo. Fonte: Dow Jones Newswires.