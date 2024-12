Detento em saidinha e filho de 9 anos são mortos a tiros em SP; criança estava no colo do pai

Um homem de 39 anos e seu filho de apenas 9 foram mortos a tiros na tarde deste sábado, 28, no bairro Rio Pequeno, na zona oeste da capital. O homem, um detento em saidinha temporária, estava sentado na calçada com a criança no colo quando ambos foram alvejados por dois ocupantes de uma moto. Os dois foram socorridos, mas não resistiram. Até a tarde deste domingo, 29, os atiradores não tinham sido presos.

O atentado aconteceu em frente à casa das vítimas, na rua Maria Vicente de Azevedo, uma rua tranquila do bairro, que fica na divisa com o município de Osasco. Os tiros teriam sido direcionados ao homem, mas atingiram também a criança. Os atiradores teriam passado pelo local de moto para reconhecer o alvo e voltaram em seguida para fazer os disparos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a criança, com um ferimento à bala no tórax, foi levada ao Pronto-Socorro José Ibrahin, mas não resistiu. O homem, atingido por cerca de nove disparos, deu entrada já sem vida no Pronto-Socorro Antônio Giglio. Testemunhas relataram que, após os disparos, o piloto da moto acelerou e a dupla fugiu.

O pai assassinado foi identificado como Willian Nascimento da Cruz. Já a criança, como Vitor Gabriel. O velório acontece neste domingo e o sepultamento será no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Osasco.

À polícia, uma irmã do homem disse que ele estava preso havia oito anos, acusado de roubo, e tinha sido beneficiado com a saída temporária para passar o Natal com a família. Ela desconhecia se o irmão havia tido algum desentendimento com outra pessoa. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou que o detento Willian Nascimento da Cruz, de 39 anos, em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária de São Vicente estava de saída temporária.

A Polícia Técnica esteve no local para a perícia. O caso foi registrado como homicídio no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão). “As diligências para identificar e localizar os autores do crime estão em andamento”, diz a SSP.