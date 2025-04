‘Destruímos a vida’, diz Maitê Proença ao afirmar que humanidade não deu certo

Defensora da causa ambiental, a atriz Maitê Proença, de 67 anos, afirmou que “a humanidade não deu certo”, porque o homem “destruiu a vida”, que é a natureza. Em entrevista ao programa ‘Provoca’, da TV Cultura, a artista criticou a degradação do meio ambiente pelo ser humano.

“Antigamente, havia refúgios no mundo, lugares para onde você ia e que eram paradisíacos, sempre ligados à natureza”, iniciou Proença.

A veterana ainda destacou que esses lugares paradisíacos costumam ser refúgios para os mais ricos. “Paraíso de rico é aquela vida de pescador: você vai lá, quer uma casinha com lampião, que não tem luz elétrica e tal. Então, agora a gente trabalha, trabalha, trabalha… para ficar rico e poder ficar em uma casinha de lampião à beira-mar.”

“Mas a gente conseguiu destruir tudo o que é luxo de fato, que é essa ligação com a natureza. A humanidade não deu certo, porque a gente pegou tudo o que nos dá vida e destruiu.”

Maitê afirmou que costumava acreditar na capacidade humana de se reerguer do abismo, mas que agora já não tem mais certeza disso. “Se o ser humano for mesmo uma fênix e se a gente realmente conseguir se regenerar… Por um tempo eu acreditei na humanidade, que o ser humano, quando está mesmo na merda profunda, lá no abismo, prestes a cair e morrer, ele sai do buraco. Agora, já não sei mais.”