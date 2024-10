Destruição e drogas: jornal argentino divulga imagens do quarto de Liam Payne no hotel

Da redação, com AFPi Da redação, com AFP - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-afp/ 16/10/2024 - 21:09 Para compartilhar:

O jornal argentino Clarín divulgou imagens, na noite desta quarta-feira, 16, do quarto de hotel em que o cantor britânico Liam Payne estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina. O ex-vocalista do One Direction morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro Palermo, onde estava com a companhia da namorada, Katy Cassidy.

As imagens foram divulgadas pouco após a divulgação da morte do cantor. No local, a polícia encontrou um cenário de destruição. Além da televisão quebrada, os agentes também encontraram fósforos, restos de velas na banheira, papel alumínio e um pó branco.

“Tivemos acesso a fotos de como estava o quarto na Casa Sur, onde a estrela pop teve um fim trágico”, diz o jornal ao publicar registros do quarto. Segundo o veículo, o cantor “se envolveu em um tumulto e descontrole em suas horas finais”.

“Há também um isqueiro e a tampa de uma lata de refrigerante com metal queimado”, diz a publicação.

Liam Payne foi socorrido por médicos do serviço de socorro local no pátio interno do hotel após atenderem a um chamado telefônico ao serviço de emergência sobre um homem caído nas instalações. “Um homem agressivo e poderia estar sob efeitos de drogas e álcool”, relataram ao acionar o socorro.

A polícia local emitiu comunicado relatando que o serviço de emergência compareceu ao hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, após uma chamada ao telefone de segurança pública 911 às 17h04 locais (mesmo horário em Brasília). Sete minutos depois, uma equipe chegou e “comprovou o falecimento deste homem e depois soubemos que ele era cantor de um grupo musical”.

