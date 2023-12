Destróier americano derruba 14 drones lançados do Iêmen no Mar Vermelho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 16:00 Para compartilhar:

Um destróier americano derrubou, neste sábado (16), 14 drones disparados de regiões do Iêmen controladas por huthis no Mar Vermelho, informou o comando militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom).

Foram “identificados como drones de ataque e derrubados sem causar danos às embarcações na região e sem que tenham sido reportados feridos”, afirmou a Centcom em sua conta na rede social X (ex-Twitter).

A operação, liderada pelo destróier USS Carney, foi realizada “nas primeiras horas de sábado”, detalhou o Exército americano.

Os huthis, aliados ao Irã, já haviam alertado que atacariam embarcações que navegassem ao longo da costa do Iêmen e que tivessem ligações com Israel, em resposta à guerra entre este país e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Este movimento político-militar, que controla grande parte do Iêmen, pertence, tal como o Hamas e o Hezbollah libanês, ao chamado “eixo de resistência” contra Israel.

Nas últimas semanas, vários mísseis e drones foram abatidos por navios de guerra americanos e franceses que patrulham a área.

Na madrugada de sábado, um destróier britânico também derrubou um “suposto drone de ataque dirigido contra embarcações mercantis no Mar Vermelho”, anunciou o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps.

Grandes empresas do transporte marítimo como a francesa CMA CGM, o grupo dinamarquês Maersk e a alemã Hapag-Lloyd anunciaram a suspensão da travessia de seus porta-contêineres pelo Mar Vermelho devido aos ataques.

