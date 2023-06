Submersível desaparecido: ‘Destroços’ são encontrados perto do Titanic

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 13:12 Compartilhe

“Destroços” foram encontrados por um robô na área de busca do submersível que desapareceu no domingo com cinco pessoas a bordo, quando se dirigia para visitar os destroços do Titanic no Atlântico Norte, informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22).

“Um campo de destroços foi descoberto na área de busca por um ROV (veículo de controle remoto) perto do Titanic”, anunciou a Guarda Costeira em sua conta no Twitter. “Os especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, acrescentou.

