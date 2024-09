Destroços de navio francês que naufragou em 1856 são encontrados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2024 - 23:37 Para compartilhar:

Uma equipe de mergulho dos Estados Unidos encontrou os destroços do navio a vapor francês Le Lyonnais, que naufragou no Atlântico em 1856 após colidir com um veleiro americano.

Considerado o mais moderno da época, o navio estava voltando à França após concluir sua viagem inaugural a Nova York quando ocorreu o desastre, que deixou 114 mortos.

Jennifer Sellitti, porta-voz da empresa Atlantic Wreck Salvage, disse à AFP que os destroços foram encontrados no mês passado, após mais de vinte anos de buscas, e estão a 320 quilômetros de New Bedford, Massachusetts.

As medições de um cilindro do motor foram fundamentais para identificar o navio.

“Com certeza, não está com a mesma aparência de antes”, descreveu Sellitti, atribuindo o desgaste às condições “brutais” do Atlântico.

O Le Lyonnais foi construído em 1855, encomendado pela empresa Compagnie Franco-Américaine para transportar passageiros e correspondências através do Atlântico.

“Foi a primeira tentativa da França de ter uma linha de passageiros bem-sucedida”, num momento em que estava começando a transição da vela para o vapor, afirmou Sellitti.

A colisão ocorreu na noite de 2 de novembro de 1856, quando o Lyonnais, com 132 passageiros e tripulantes a bordo, a maioria franceses, se chocou com o Adriatic, um veleiro americano que se dirigia para a Geórgia.

Jonathan Durham, capitão do Adriatic, que mais tarde foi detido e julgado na França, relatou ao The New York Times que o Lyonnais “mudou repentinamente de curso, o que tornou a colisão inevitável”.

O Adriatic sofreu grandes danos, mas conseguiu chegar a Gloucester, Massachusetts, dois dias depois.

Já o navio francês ficou gravemente danificado, com um buraco na linha de flutuação e outro provavelmente próximo às suas carvoarias, disse Sellitti. Ele afundou vários dias depois, e apenas algumas pessoas sobreviveram.