Destino de duas crianças mantidas como reféns em Gaza deixa Israel em alerta

O destino de Kfir Bibas, um bebê sequestrado em 7 de outubro de 2023 de um kibutz junto com seu irmão de quatro anos, Ariel, deixou Israel em suspense desde o anúncio de uma trégua em Gaza que deve permitir a libertação dos reféns.

Kfir Bibas, um israelense nascido na Argentina, completaria dois anos de idade no sábado e é o mais jovem dos 251 reféns capturados por combatentes do movimento islamista palestino Hamas no ataque sem precedentes ocorrido há 15 meses no sul de Israel.

O Hamas alegou em novembro de 2023 que Kfir, seu irmão Ariel e sua mãe Shiri foram mortos em bombardeios israelenses, mas os militares não confirmaram a informação e muitos se apegam à esperança de que eles ainda estejam vivos.

“Imaginar que eles voltem para casa vivos é algo que me traz muita alegria”, explicou Hila Shlomo, uma musicista de 23 anos que foi a uma praça central de Tel Aviv em frente ao Museu de Arte na quinta-feira, que agora é conhecida como Praça dos Reféns por causa dos protestos contínuos pela libertação dos sequestrados.

“O que aconteceu com essas crianças é um símbolo, um símbolo da maldade do homem, mas também da vitória da vida, se conseguirmos libertá-las, custe o que custar”, disse a jovem, demonstrando profunda emoção.

As crianças e sua mãe estão na lista de 33 reféns que podem ser libertados durante a primeira fase do cessar-fogo, um grupo que também inclui seu pai, Yarden Bibas, mas não há garantia de que algum deles ainda esteja vivo.

Os rebeldes libertados de Gaza durante uma breve trégua em novembro de 2023 contaram que Yarden Bibas foi separado de sua família e o Hamas não confirmou se ele está morto.

Mensagens de apoio, acompanhadas de fotos das crianças, continuam circulando nas redes sociais, evidenciando que muitos continuam esperançosos de que elas retornarão a Israel.

A imagem divulgada pelo Hamas de Shiri Bibas abraçando seus dois filhos ruivos quando foi sequestrada de sua casa no kibutz de Nir Oz tornou-se um símbolo da tragédia que atingiu Israel em 7 de outubro de 2023.

– “De partir o coração” –

Osnat Nyska e Yafa Wolfensohn, duas aposentadas presentes na praça, também ficaram emocionadas ao falar sobre esse caso. Elas são amigas e participam dos protestos todas as semanas para pressionar o governo.

“Penso neles, naqueles dois ruivos, e fico arrepiada”, disse Nyska, 70 anos, cujos netos frequentaram o mesmo jardim de infância que os irmãos Bibas.

Para Wolfensohn, essas crianças se tornaram um “símbolo”.

“Duas crianças tão jovens sequestradas, se for descoberto que não estão vivas, será de partir o coração”, disse ela.

Durante o protesto semanal do último sábado, Eli Bibas, avô de Kfir e Ariel, falou à multidão.

“No próximo sábado, nosso Kfir passará seu segundo aniversário em cativeiro, como é possível que meu neto, que tinha oito meses e meio de idade quando foi sequestrado, passe seu segundo aniversário no inverno?”, perguntou ele.

Os parentes da família Bibas se recusaram a discutir o cessar-fogo, mas disseram em um comunicado na quarta-feira que “estão cientes da informação de que sua família fará parte da primeira fase do acordo e que Shiri e as crianças serão libertadas”.

Mas eles disseram que “não consideram nada garantido até que seus entes queridos tenham cruzado a fronteira”.

De acordo com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman al-Thani, cujo país tem sido um importante mediador no conflito, 33 reféns israelenses, incluindo mulheres e crianças, serão libertados na primeira fase da trégua, que durará 42 dias.

