Destaque, Sandry acredita que Santos merecia a vitória contra o Athletico-PR Volante deu a assistência para o primeiro gol de Marcos Leonardo neste sábado

O volante Sandry foi um dos destaques do Santos no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR na noite deste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deu a assistência para o primeiro gol de Marcos Leonardo e iniciou várias jogadas de perigo da equipe.





Após a partida, o garoto elogiou o desempenho do time e lamentou o resultado final. Foi o quarto jogo seguido sem vitória do Peixe, que ainda não conquistou os três pontos como visitante no Brasileirão.

– Sabíamos da dificuldade do jogo, que seria difícil, mas impusemos nosso ritmo de jogo, fizemos uma grande partida. Acho até que merecíamos a vitória mais do que o Athletico. Foi um grande jogo – afirmou o volante, em entrevista no final da transmissão do jogo na Twitch do Casimiro.

Sandry fez seu sexto jogo pelo Santos no Brasileiro a deu a primeira assistência. Na temporada, ele já tem 21 jogos e duas assistências. O jogador está conseguindo recuperar o bom futebol depois de uma longa ausência devido a uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho.

