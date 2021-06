Destaque no Vizela, Cassiano quer ótima temporada no clube Atacante vive bom momento em Portugal

Artilheiro do Vizela e principal nome da equipe atualmente, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, espera uma grande época de todos no retorno do clube à elite do futebol local. Para ele, o grupo tem tudo para fazer um ótimo ano.

– Nosso elenco é muito forte e a expectativa é a melhor possível para que as coisas saiam como estamos planejando. Vamos lutar muito para que seja um ano de muitas conquistas para todos dentro e fora de campo – afirmou.

Cassiano falou, ainda, sobre sua fase em Portugal.

– Estou passando por um momento muito especial, talvez o melhor da minha carreira, e os números provam isso. Vou trabalhar para melhorar ainda mais isso nesta temporada.

