Destaque no Inter, Dourado ganha elogios de Aguirre: ‘transmite muita confiança’ Jogador tem sido peça fundamental no esquema tático do uruguaio nos jogos da equipe gaúcha

Considerado um dos grandes nomes do atual elenco do Internacional, o volante Rodrigo Dourado além de conquistar cada vez mais seu espaço entre os titulares, também sido alvo de muitos elogios por parte de Diego Aguirre.

E MAIS:

Diante de seu retrospecto dentro e fora das quatro linhas, o atleta ganhou uma avaliação positiva do técnico. Segundo o uruguaio, sua confiança no camisa 13 é ‘total e absoluta’, ressaltando principalmente uma notável evolução na carreira do craque de 27 anos.

“Minha confiança nele é total, absoluta. Tive a sorte de o lançar como menino. Jogou comigo em 2015. Cresceu, é um jogador muito bom. Transmite muita confiança. Treina bem e tem mentalidade de time grande. Sempre quero ter jogadores como o Rodrigo Dourado em meu time”, declarou.

No duelo contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, Dourado completará 20 jogos com a camisa do Colorado neste Brasileirão. Atualmente o clube gaúcho ocupa a 7ª colocação com 39 pontos.

E MAIS:

Saiba mais