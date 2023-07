Destaque no funk, cantor MC Daniel investe também no mundo empresarial

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 11:05 Compartilhe

MC Daniel é destaque nas plataformas de áudio e vídeo com suas músicas icônicas que, com letras e ritmo contagiantes, possuem milhares de streams. Assunto recorrente também nas redes sociais, onde marca presença diariamente falando para mais de 12,4 milhões de pessoas, agora o artista anuncia mais uma super novidade nesta quinta, 27.

O ‘Falcão do Funk’, como é conhecido, entra agora para o mundo empresarial e, em sociedade com seu pai, Christian Daniel e Diego Taveira, do D. Taveira Sports, lança a ‘DANI Sports’. A empresa do funkeiro será responsável pelo agenciamento de atletas do futebol. Ao lado de seus sócios, Daniel irá atuar como representante comercial de esportistas de todo o Brasil.

“Eu amo a música e tudo o que ela me proporciona”, comenta Daniel. “Cheguei até aqui graças ao funk e vou continuar a me dedicar a isso, mas sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, e agora, como empresário, é a minha chance de ajudar os meninos a realizarem esse sonho. Estou bem animado pra essa nova era”, conclui.

