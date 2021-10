Destaque no Al-Qadisiya, Muralha, ex-Flamengo, espera crescimento no clube Meio-campista brasileiro com passagem pelo Flamengo vive um grande momento em sua carreira na Arábia Saudita

Principal nome do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, revelou o desejo de conquistar títulos com a camisa do clube saudita nesta temporada. Feliz com o crescimento que teve, o jogador destacou a motivação do grupo para isso.

– Estamos trabalhando para fazer uma grande temporada, de alto nível e de conquistas importantes, como o acesso para a elite do futebol do país. Vamos nos empenhar para terminarmos o ano com esse objetivo alcançado – disse o jogador.

O jogador brasileiro falou sobre a evolução que teve nas últimas semanas atuando na equipe saudita.

– Estou trabalhando para continuar com o nível alto de atuação e para ajudar a equipe nesta sequência da temporada. Estou feliz, motivado e ciente da minha responsabilidade – concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais