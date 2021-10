Destaque em Xerém e na Seleção sub-18, Jefté tem potencial para ser alternativa na lateral do Fluminense Jefté chegou ao Fluminense em 2018 e desde o sub-15 veste a camisa tricolor; Moleque de Xerém foi destaque no título brasileiro do sub-20 e pode encaixar no elenco profissional

Entre altos e baixos, o Fluminense ainda busca a fórmula das vitórias no Brasileiro. Após a sequência de sete jogos de invencibilidade, o grupo desenhado por Marcão completou três rodadas sem vencer e fazer gols. Uma das posições mais frágeis, a lateral esquerda vem pedindo mudanças que solucionem o caráter defensivo. Mais uma vez, a resposta pode estar em Xerém.

Desde 2018 no Tricolor, Jefté ainda é um nome pouco conhecido pela torcida. O jovem ingressou na categoria sub-15, e passou por uma formação quase completa no CT Vale das Laranjeiras. Pelo Flu, foi campeão brasileiro sub-17 em 2020, temporada em que se destacou.

Neste ano, o clube apostou nos Moleques de Xerém para iniciar o Carioca. Apesar de ter sido escalado para as duas primeiras rodadas da competição, Jefté não chegou a entrar em campo pelo profissional, diferentemente de outros jogadores. Contudo, mesmo sendo inexperiente, o lateral pode contribuir no lado esquerdo do Fluminense em um momento crítico.

A habilidade do atleta de apenas 17 anos não chamou só a atenção de parte da torcida. Convocado para a Seleção Brasileira sub-18, Jefté teve bom desempenho com a camisa verde e amarela, e agradou o técnico Dudu Patetuci.

– Jefté foi convocado uma vez para a Seleção Brasileira Sub-18. Aproveitou bem a oportunidade. É um dos jogadores do nosso leque de observação. Com a criação das seleções formadas por atletas nascidos nos anos ímpares, conseguimos dar mais chances aos atletas de viver a experiência de Seleção Brasileira – disse Dudu.

Segundo o técnico, o Moleque de Xerém reúne múltiplas qualidades, que o fazem ser uma promessa do futebol brasileiro. Além da velocidade, o jogador tem capacidade para se movimentar entre os setores ofensivo e defensivo, assim como tem boa leitura das situações em campo.

– É um lateral com muita velocidade, joga tanto por dentro quanto pelos lados, apoia bastante e chega muito bem ao fundo, com qualidade. Tem muita capacidade técnica e refino para os cruzamentos. Defensivamente é muito equilibrado também. Entende bem as variações de sistemas, domina as táticas individuais e coletivas. É um atleta que estamos sempre observando. Quando estiver bem no clube poderá ser convocado. É preciso estar performando, sempre – complementou.

Jefté está no Flu desde o time sub-15 (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Atualmente transitando entre o sub-20 e o sub-23, categoria de transição para o profissional, Jefté passa pela adaptação ao futebol das diversas faixas etárias. No sub-20, o jogador perdeu a vaga titular, mas segue fazendo atuações de relevância. Na última partida, válida pela Copa Rio, um dos gols da classificação do Fluminense para a próxima etapa saiu de seus pés.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

Desta forma, mesmo que seja necessário um tempo para que o atleta esteja seguro para atuar no profissional, a realidade do elenco principal e a capacidade de Jefté falam alto. Com Egídio e Danilo Barcelos apresentando irregularidades, e na preparação para a próxima temporada, o Moleque de Xerém pode conquistar sua chance de brilhar no Maracanã.







*Estagiária sob a supervisão de Lazlo Dalfovo

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais