Destaque em Portugal, Leo Navacchio avalia temporada como a melhor da carreira Goleiro atuou pelo Sporting da Covilhã e ficou entre os melhores da função no campeonato

Emprestado pelo Portimonense, o goleiro Leo Navacchio foi um dos destaques do Sporting da Covilhã na campanha do clube na Segunda Liga, em Portugal. Avaliado entre os quatro melhores goleiros da competição pelo Diário Record, Navacchio acredita ter feito a melhor temporada da carreira e se vê ainda mais preparado para seguir crescendo no futebol europeu.

– Com certeza foi a minha melhor temporada da carreira. Pude fazer bons jogos e sinto que também consegui evoluir em vários aspectos. Os números apresentados me deixam muito satisfeito e espero seguir crescendo cada vez mais. Fui muito bem acolhido no clube e acredito que tenha retribuído todo esse carinho dentro de campo. Foram 31 jogos consecutivos que me ajudaram a adquirir mais experiência e confiança. Saio mais fortalecido como ser humano também, pois convivi com grandes pessoas de bem e que valorizam muito o aspecto coletivo – disse.

Sem futuro definido após o fim do empréstimo, o goleiro ainda aguarda um desfecho para saber onde vai atuar na temporada 2021/22. Aos 28 anos, Leo Navacchio iniciou sua trajetória nas categorias de base do São Paulo e após passagens por outros clubes brasileiros, chegou ao Portimonense em 2015.

– Os planos para o futuro ainda estão em aberto. Vou definir tudo com calma junto aos meus empresários e tenho certeza que vamos tomar a melhor decisão. Espero conseguir manter uma sequência de jogos para a próxima temporada, como tive no Sporting da Covilhã, e aumentar o meu desempenho cada vez mais dentro de campo – concluiu.

