Destaque em ‘Malhação’ e ‘Além da Ilusão’, Caroline Dallarosa lançará primeiro livro

Acostumada aos holofotes desde que interpretou a Anjinha de ‘Malhação: Toda Forma de Amar’ — papel conquistado em seu primeiro teste para a TV — e, mais tarde, a Arminda de ‘Além da Ilusão’, Caroline Dallarosa agora trilha um caminho diferente. O palco é outro: as páginas de seu primeiro livro, provisoriamente intitulado ‘De Coração’.

Conhecida por compartilhar sua rotina de forma bem-humorada, com seus 2,7 milhões de seguidores no TikTok, onde acumula 53 milhões de likes, a atriz se aventura na literatura com uma narrativa que mistura ficção e a tangibilidade da vida real: “Entrar nesse processo criativo foi quase como abrir uma porta para dentro de mim mesma, mas sem saber ao certo o que encontraria”.

“Comecei com fragmentos, ideias soltas que pareciam desconexas, mas, enquanto escrevia, percebi que não estava apenas construindo uma história — estava organizando os pedaços de experiências que vivi ou vi serem vivenciadas. É curioso como a ficção pode revelar concepções que nem sabíamos carregar”, segue a atriz.

“No fim, a obra é isso: uma mistura do vivência, observação e, claro, vem também muito de um lugar de imaginação e da possibilidade de se criar tudo em uma página em branco. Espero que os leitores sintam-se querendo devorar cada página, porque tenho colocado tudo de mim nesse projeto”, complementa.

Na trama, acompanhamos Anne, uma jovem que navega por lugares, dilemas e descobertas que poderiam ser os de qualquer um de nós. A ligação com a realidade, porém, divide espaço com um mistério central: quem é o autor das cartas que Anne começa a receber? O enigma provoca a protagonista e conduz e reconduz a narrativa. Paralelamente, a vida segue e Anne enfrenta decisões que, nas palavras da atriz, “não dão espaço para enrolação”.

“Anne foi uma surpresa até para mim. Conforme a história se desenvolvia, ela foi ganhando vida própria, me guiando para lugares que nem eu tinha planejado. As cartas que ela recebe são um mistério, claro, mas o que me interessava mesmo era mostrar como essas mensagens impactam as decisões que ela toma e como ela se mostra”, comenta.

“A vida dela não para por causa das cartas, e acho que isso é um reflexo do que vivemos. A gente carrega dúvidas, busca respostas, mas, enquanto isso, as escolhas continuam batendo à porta. Foi emocionante escrever isso porque, de certa forma, eu também estava aprendendo com ela”, completa.

A atriz, que sempre se destacou pelo comprometimento em seus projetos, não economizou na dedicação à escrita: “Quando me perguntam como é o processo de escrita, eu costumo dizer que é como estar num palco pela primeira vez: empolgante, mas também cheio de inseguranças”.

“Diferente de atuar, onde você tem um roteiro e uma direção clara, escrever é um mergulho mais solitário. Você não tem certezas, só sentimentos e ideias que precisam encontrar o seu lugar. Cada capítulo é um desafio, uma conversa comigo mesma e, ao mesmo tempo, com quem eu imagino que um dia lerá aquelas palavras”, segue.

“É intenso, porque escrever exige coragem. É você, sem filtro, colocando no papel as coisas que talvez nunca tenha dito em voz alta. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Acho que essa é a magia da literatura: ela te deixa vulnerável, mas também te dá uma força que você não sabia que tinha”, finaliza.

Não deixando a carreira de atriz de lado, Caroline, que promete novidades reservadas para um futuro próximo, pode ser vista hoje no Globoplay com o longa-metragem ‘Tá Escrito’, que marcou sua estreia nas telonas com grande sucesso de bilheteira, e que agora repete esse êxito no streaming.