Destaque e capitão, Gabriel Vareta projeta início do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17 Verdão inicia a trajetória rumo ao título nacional já nesta quarta-feira, às 15h, contra o Athletico-PR







Nesta quarta-feira, o Palmeiras Sub-17 entrará em campo pelo Brasileirão da categoria diante do Athletico-PR, às 15h, pela primeira rodada do Grupo A. Capitão e um dos líderes do elenco, Gabriel Vareta comentou sobre a preparação para o campeonato.

GALERIA

> Veja 20 jogadores que atuam na China e caberiam no Brasil

O jovem zagueiro projetou o que o time terá pela frente logo nas primeiras rodadas, já que realizará clássicos importantes contra Corinthians e Santos após a estreia.

– O grupo está treinando muito forte, a parte tática tem encaixado bem nos últimos jogos e estamos confiantes para o começo do Brasileiro. O campeonato já vai começar quente com clássicos contra Corinthians e Santos, mas sinto que estamos preparados para fazer um campeonato imponente e, quem sabe, com resultados positivos, podemos ganhar casca para brigarmos pelo título – disse o jogador.

TABELA

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

O Campeonato Brasileiro Sub-17 conta com 20 times divididos em dois grupos. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para a disputa das quartas de final. Os palmeirenses chegam embalados após boas campanhas na atual temporada.

Em junho, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil da categoria ao derrotar o Vasco na grande final. Já na terça-feira passada, conquistou a CEE Cup Sub-19 em Praga, na República Tcheca, com um triunfo sobre o Slavia Praga.

Por fim, no último domingo, o elenco promissor do Verdão ficou com o vice-campeonato do Turnier Oberndorf Sub-19, dessa vez na Alemanha.

– Creio que o nosso time está fazendo uma ótima temporada até aqui, então temos que continuar nessa pegada. Já vencemos a Copa do Brasil e a CEE Cup na Europa, mas a gente quer mais. Estamos bem no Campeonato Paulista e vamos tentar também entrar na briga pelo Brasileirão – concluiu.

Gabriel Vareta é atleta do Palmeiras desde 2014 e possui contrato até 2024, com multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 423,2 milhões). Ele chegou ao clube ainda jogando futsal e após realizar a transição para o campo em 2016, conquistou nove títulos pelo Alviverde e hoje é um dos maiores destaques do time, além de capitão absoluto.

E MAIS:

E MAIS: