Destaque do Vasco, Fellipe Bastos atribui boa atuação ao técnico Ramon Menezes

Fellipe Bastos foi o grande destaque da vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Sport, em São Januário. O volante marcou os dois gols do jogo e ainda levou perigo em outras cobranças de falta ao longo da partida. Feliz com o desempenho, ele fez questão de elogiar o técnico Ramon Menezes, lembrando que o treinador também foi um grande cobrador de faltas e que trabalha muito esse fundamento nos treinos.

“Nesse período de seis semanas, o Ramon tem cobrado bastante da gente do meio-campo para entrar na área. Até nas cobranças de falta ele tem cobrado bastante, até por ele ter sido um exímio cobrador de faltas”, explicou o jogador, na noite desta quinta-feira, após a estreia vascaína no Brasileirão.

Além do gol de falta, Bastos ainda levou perigo em outras situações de bolas paradas, chegando a acertar a trave e exigir uma bela defesa do goleiro Maílson, do Sport. “Às vezes no jogo a gente só tem uma oportunidade, hoje eu tive duas: uma botei na trave e a outra eu fiz o gol”, disse o jogador ainda no intervalo. No segundo tempo, ele voltaria a assustar o Sport novamente, com mais um gol.

No domingo à tarde, Bastos e seus companheiros vão enfrentar o São Paulo, em São Januário, no segundo jogo do Vasco no Brasileirão, já pela terceira rodada.

Veja também