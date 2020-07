Destaque do Torino, zagueiro Bremer curte fase artilheira: ‘Que seja duradoura’ Zagueiro possui cinco gols e duas assistências em 30 jogos pelo clube italiano

O zagueiro Bremer, do Torino, segue em excelente fase no Campeonato Italiano. Autor de um dos gols na vitória do Torino diante do Genoa, por 3 a 0, o zagueiro, ex-Atlético Mineiro tem vivido uma fase artilheira nesta temporada. Até aqui, em 30 jogos, todos como titular, já são cinco gols marcados e duas assistências. Os números parecem de um jogador de ataque. Peça importante no esquema de três zagueiros utilizado pela equipe, Bremer é uma das referências técnicas do Torino.

– Jogamos com três zagueiros e, por vezes, tenho certa liberdade de avançar pelas beiradas. Tenho sido feliz, principalmente nas bolas aéreas. Vencer e ainda por cima marcando gols é sempre importante e prazeroso. Evolui muito na bola parada, seja defensiva ou ofensiva, e isso tem sido um diferencial. Que essa fase seja duradoura.

Com 22 anos e em sua segunda temporada no Campeonato Italiano, Bremer mostra estar adaptado ao futebol e a cultura italiana. Atuando em uma Liga em que o sistema defensivo é prioridade total, o atleta garante estar em plena evolução. Com regularidade nas atuações, possui 30 jogos na temporada sendo titular em todos eles.

– O começo foi complicado. Busquei me adaptar o mais rápido possível ao estilo de jogo. Considero que a primeira temporada tenha sido toda voltada a me ambientar e me acostumar com a cultura e estilo de jogo. Tudo muito diferente e novo. Já adaptado, tenho colhido os frutos em 2019/20. Estou em uma escola que é referência no sistema defensivo e procuro extrair o máximo desse fato. Me sinto, hoje, um atleta muito mais completo do que aquele que chegou na Itália em 2018.

Bremer e o Torino voltam a campo neste domingo (19), quando enfrentam, pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina, às 14h30 (BRA).

